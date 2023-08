Exposition – Au fil du temps Salle polyvalente Razès, 21 octobre 2023, Razès.

Razès,Haute-Vienne

Le Cotton Patch de Razès organise une exposition présentant le travail de ses adhérentes sur le thème « Au Fil du Temps ». Entrée libre..

2023-10-21 fin : 2023-10-29 18:00:00. EUR.

Salle polyvalente

Razès 87640 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Cotton Patch de Razès organizes an exhibition presenting the work of its members on the theme « Au Fil du Temps ». Admission free.

El Cotton Patch de Razès organiza una exposición de obras de sus miembros sobre el tema « Au Fil du Temps ». Entrada gratuita.

Der Cotton Patch de Razès organisiert eine Ausstellung, die die Arbeiten seiner Mitglieder zum Thema « Au Fil du Temps » (Im Lauf der Zeit) zeigt. Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Monts du Limousin