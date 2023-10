Bal folk et stage Salle polyvalente R2B, Vouneuil-sous-Biard (86) Bal folk et stage Salle polyvalente R2B, Vouneuil-sous-Biard (86), 20 janvier 2024, . Bal folk et stage Samedi 20 janvier 2024, 14h30 Salle polyvalente R2B, Vouneuil-sous-Biard (86) Cette année, Loisir Folk a choisi d’inviter l’association Rochelaise, « Les Etournias », et ses musiciens « les Toqués du Tempo » pour animer son bal, le samedi 20 janvier 2024. Bal à 21h00 précédé d’un stage, mené par Maryline, de 14h30 à 17h30. Loisir Folk espère vous voir aussi nombreux qu’à l’accoutumée au stage et au bal. Tarifs : bal seul 9€ stage seul 8€ stage+bal 15€ tarif étudiants/chômeurs (bal) 6€ gratuit jusqu’à 12 ans Contact : Monique et Antoine Garnier 06.89.08.23.48 ou 06.86.02.66.80 email : antoine.monique.garnier@orange.fr source : événement Bal folk et stage publié sur AgendaTrad Salle polyvalente R2B, Vouneuil-sous-Biard (86) 4 Espace Rives de Boivre, Rue des Châtelets, 86580 Vouneuil-sous-Biard, France

