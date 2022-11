Stage et bal folk Salle polyvalente R2B, Vouneuil-sous-Biard (86)

Bal seul 9 € – stage seul 8 €

organisé par loisir folk Salle polyvalente R2B, Vouneuil-sous-Biard (86) 4 Espace Rives de Boivre, Rue des Châtelets, 86580 Vouneuil-sous-Biard, France Salle polyvalente R2B, 86580 Vouneuil-sous-Biard, France [{« link »: « mailto:antoine.monique.garnier@orange.fr »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/38025 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Stage de 14h30 à 17h30 Bal à partir de 21h00 tarif stage+bal : 15€ tarif étudiants/chômeurs pour le bal : 6 € Contact : Monique et Antoine Garnier 06.89.08.23.48 ou 06.86.02.66.80 email : antoine.monique.garnier@orange.fr source : événement Stage et bal folk publié sur AgendaTrad

