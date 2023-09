LE MOIS DU DOC – VEDETTE Salle polyvalente Prévenchères, 4 novembre 2023, Prévenchères.

Prévenchères,Lozère

Vedette

Claudine Bories et Patrice Chagnard

2021 – 100 min – New Story – Pascale Ramonda – France – VF

Vedette est une vache. Vedette est une reine. Elle a même été la reine des reines à l’alpage. Mais Vedette a vieilli. Pour lui éviter l’humiliation….

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

Salle polyvalente

Prévenchères 48800 Lozère Occitanie



Star

Claudine Bories and Patrice Chagnard

2021 ? 100 min ? New Story ? Pascale Ramonda ? France – VF

Vedette is a cow. Vedette is a queen. She was even queen of the queens on the mountain pasture. But Vedette has aged. To save her from humiliation…

Estrella

Claudine Bories y Patrice Chagnard

2021 ? 100 min ? Nueva historia ? Pascale Ramonda ? Francia – VF

Vedette es una vaca. Vedette es una reina. Incluso era la reina de las reinas en el prado de la montaña. Pero Vedette se ha hecho vieja. Para salvarla de la humillación…

Schnellboot

Claudine Bories und Patrice Chagnard

2021 ? 100 min ? Neue Geschichte ? Pascale Ramonda ? Frankreich – VF

Vedette ist eine Kuh. Vedette ist eine Königin. Sie war sogar die Königin der Königinnen auf der Alm. Aber Vedette ist alt geworden. Um ihr die Demütigung zu ersparen…

Mise à jour le 2023-09-11 par 48 – OT Mont Lozère