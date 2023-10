ASSEMBLÉE GÉNÉRALE BOLEGA Salle polyvalente Prévenchères, 3 novembre 2023, Prévenchères.

Prévenchères,Lozère

Ordre du jour :

– Bilan financier du concert 2023

– Plan d’action pour atteindre l’équilibre budgétaire

– Bilan moral du président

– Election du nouveau conseil d’administration

– Election du nouveau bureau par les membres du con….

2023-11-03 fin : 2023-11-03 . EUR.

Salle polyvalente

Prévenchères 48800 Lozère Occitanie



Agenda:

– Financial review of the 2023 concert

– Action plan to achieve a balanced budget

– President’s report

– Election of new Board of Directors

– Election of new officers by board members

Orden del día :

– Revisión financiera del concierto de 2023

– Plan de acción para lograr un presupuesto equilibrado

– Informe del Presidente

– Elección del nuevo Consejo de Administración

– Elección de los nuevos directivos por los miembros del…

Tagesordnung :

– Finanzielle Bilanz des Konzerts 2023

– Aktionsplan zur Erreichung eines ausgeglichenen Haushalts

– Moralische Bilanz des Präsidenten

– Wahl des neuen Vorstands

– Wahl des neuen Vorstands durch die Mitglieder des Kon…

Mise à jour le 2023-10-24 par 48 – OT Mont Lozère