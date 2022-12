Fantaisies Musicales Salle Polyvalente Prémesques Catégories d’évènement: Nord

Prémesques

Fantaisies Musicales Salle Polyvalente, 11 mai 2023, Prémesques. Fantaisies Musicales Jeudi 11 mai 2023, 20h00 Salle Polyvalente

3€

Un concert proposé par l’Orchestre National de Lille Salle Polyvalente Rue des écoles, Premesques Prémesques 59840 Nord Hauts-de-France Trop rarement joué, le Dumbarton Oaks Concerto est l’une des œuvres les plus enthousiasmantes de Stravinsky. Bondissante et malicieuse, la musique s’inspire avec bonheur des Concertos Brandebourgeois de Bach, en opposant différents groupes instrumentaux à la manière d’un concerto baroque. On retrouve un formidable hommage à la musique de Schubert dans la Fantaisie composée par la bulgare Dobrinka Tabakova. Jouée dans le monde entier, cette pièce sera interprétée par la cheffe Delyana Lazarova (finaliste en 2020 du concours La Maestra). Couronnant un programme placé sous le signe de l’humour et de l’originalité, la radieuse Symphonie n°92 dite «Oxford» est une merveille que Haydn composa durant son séjour en Angleterre.

Direction : Delyana Lazarova

–

Durée : 1h20 (avec entracte)

Tout public

–

Programme :

TABAKOVA – Fantaisie Hommage à Schubert

STRAVINSKY – Dumbarton Oaks Concerto

HAYDN – Symphonie n°92 «Oxford»

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-11T20:00:00+02:00

2023-05-11T21:30:00+02:00 Simon Gosselin

