Pantoufle

Vendredi 2 février 2024, 20h30
Salle Polyvalente (Pradettes)

de Alan Ayckbourn

Grégoire, très épris de Julie, rêve de l'épouser. Cependant, Julie a un amant avec lequel elle veut rompre au préalable, ce que Grégoire ignore. Elle informe Grégoire qu'elle préfère d'abord parler du mariage à son père qui habite en province. En fait, le père n'est autre que l'amant lui-même marié à Sheila. Grégoire va secrètement suivre Julie… Les quiproquos se succèdent et chacun frôle en permanence la catastrophe.

Salle Polyvalente (Pradettes)
Rue Ferdinand de Lesseps, 31100 Toulouse, France
Toulouse
Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo
Haute-Garonne
Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T22:00:00+01:00

