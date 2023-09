Soirée Cabaret Salle Polyvalente (Pradettes) Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Soirée Cabaret Salle Polyvalente (Pradettes) Toulouse, 20 octobre 2023, Toulouse. Soirée Cabaret Vendredi 20 octobre, 18h30 Salle Polyvalente (Pradettes) Tarif D Un petit spectacle, enfin un grand cabaret, format de poche ou plutôt un grand spectacle sous forme de cabaret mais pas n’importe quel cabaret. Ici tous les numéros sont tirés au hasard. Oui on a bien dit au hasard !!! Enfin presque…Le quatuor improbable installe en un clin d’oeil le décor du cabaret…

Un paravent sommaire, quelques cubes dorés, une piste rouge molletonnée, des paillettes dans les poches, un bout de ficelle qui se transforme en chapiteau, c’est le défi de Saseo. Ici les prouesses circassiennes s’enchaînent sur une piste de deux mètres de diamètre, colorent l’espace et débordent de scène. Salle Polyvalente (Pradettes) Rue Ferdinand de Lesseps, 31100 Toulouse, France Toulouse Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T18:30:00+02:00 – 2023-10-20T19:30:00+02:00

2023-10-20T18:30:00+02:00 – 2023-10-20T19:30:00+02:00 © Droits réservés Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Salle Polyvalente (Pradettes) Adresse Rue Ferdinand de Lesseps, 31100 Toulouse, France Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Salle Polyvalente (Pradettes) Toulouse latitude longitude 43.578883;1.383837

Salle Polyvalente (Pradettes) Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/