Fête de la soupe Salle Polyvalente (Pradettes) Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Fête de la soupe Salle Polyvalente (Pradettes), 28 janvier 2023, Toulouse. Fête de la soupe Samedi 28 janvier 2023, 18h30 Salle Polyvalente (Pradettes) En partenariat avec le collectif des Pradettes Salle Polyvalente (Pradettes) Rue Ferdinand de Lesseps, 31100 Toulouse, France Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Toulouse Haute-Garonne Occitanie Après deux années de disette liées à la pandémie, nos palais vont enfin retrouver le goût des soupes, délicieusement préparées par les habitants qui souhaitent faire apprécier leurs talents culinaires. Ce sera l’occasion d’introniser les nouveaux sociétaires de la fameuse confrérie des « tasto soupo ». Un concours de soupe, noté par un jury de spécialistes, permettra de nommer et de départager les meilleurs recettes. Un buffet campagnard et une animation musicale compléteront cette soirée conviviale. Inscriptions obligatoires au Centre culturel de quartier Bordeblanche à partir du 9 janvier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T18:30:00+01:00

2023-01-28T20:30:00+01:00 © Loic Vessière

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Salle Polyvalente (Pradettes) Adresse Rue Ferdinand de Lesseps, 31100 Toulouse, France Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Ville Toulouse lieuville Salle Polyvalente (Pradettes) Toulouse Departement Haute-Garonne

Salle Polyvalente (Pradettes) Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Fête de la soupe Salle Polyvalente (Pradettes) 2023-01-28 was last modified: by Fête de la soupe Salle Polyvalente (Pradettes) Salle Polyvalente (Pradettes) 28 janvier 2023 Salle Polyvalente (Pradettes) Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne