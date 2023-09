Octobre rose à Port de Lanne Salle polyvalente Port-de-Lanne, 30 septembre 2023, Port-de-Lanne.

Port-de-Lanne,Landes

La commune de Port de Lanne se mobilise et soutient Octobre Rose.

Le samedi à 19h30 : spectacle de théâtre « Alice aux pays des merveilles »

Le dimanche dès 10h : marché des créateurs, zumba, marches de 4 et 10km, sensibilisation… Bénéfices reversés à la Ligue contre le cancer..

2023-09-30 fin : 2023-10-01 . .

Salle polyvalente

Port-de-Lanne 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



The commune of Port de Lanne supports Pink October.

Saturday at 7:30pm: « Alice in Wonderland » theater show

Sunday from 10am: designer market, zumba, 4 and 10km walks, awareness-raising… Profits donated to the Ligue contre le cancer.

El municipio de Port de Lanne se implica y apoya el Octubre Rosa.

Sábado a las 19.30 h: espectáculo teatral « Alicia en el país de las maravillas

Domingo a partir de las 10: mercado de diseño, zumba, marchas de 4 y 10 km, sensibilización… Los beneficios se donarán a la Liga contra el Cáncer.

Die Gemeinde Port de Lanne mobilisiert sich und unterstützt den Rosa Oktober.

Am Samstag um 19.30 Uhr: Theateraufführung « Alice im Wunderland »

Am Sonntag ab 10 Uhr: Designermarkt, Zumba, 4- und 10-km-Wanderungen, Sensibilisierung… Erlöse gehen an die Krebsliga.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT Pays d’Orthe et Arrigans