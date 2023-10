Saison Culturelle > Spectacle onirique « La saison des ours » Salle polyvalente Pontorson, 21 mars 2024, Pontorson.

Pontorson,Manche

Spectacle onirique, corps, musique, arts visuels.

Aurélie Lecorps / Compagnie Passeurs de rêves.

Confortablement installés, laissez-vous guider par le voyage musical de ce conte inspiré de l’histoire de Boucle d’Or.

Dans un univers de papier tout droit sorti d’un livre, les très jeunes spectateurs se laisseront porter par les émotions suscitées par les couleurs, la saisonnalité, les ombres et le cheminement du personnage dont les aventures sont sublimées par la musique et les sons.

Ce conte interroge le lien de l’enfant avec les animaux, la nature, dans une aventure sensorielle et poétique.

Ce projet artistique, né au sein de la crèche de Sartilly Baie-Bocage, tricote un univers empreint d’imaginaire pour que les tout-petits puissent, par la sensorialité, s’emparer de l’histoire, s’amuser, jouer et vibrer avec cette famille d’ours. Les chenilles deviennent papillons, les ombres de l’hiver et les lichens laissent place à l’explosion de la nature en couleurs acidulées pour que la vie reprenne.

A partir de 6 mois jusqu’à 5 ans.

Gratuit – sur inscription dans la limite des places disponibles, auprès de la médiathèque de Saint-James : 02 33 89 62 36 ou de la médiathèque de Pontorson : 02 33 60 90 29..

2024-03-21 10:00:00 fin : 2024-03-21 . .

Salle polyvalente VESSEY

Pontorson 50170 Manche Normandie



Dreamlike show, body, music, visual arts.

Aurélie Lecorps / Compagnie Passeurs de rêves.

Let yourself be guided by the musical journey of this tale inspired by the story of Goldilocks.

Set in a paper world straight out of a book, very young spectators will be carried away by the emotions aroused by colors, seasonality, shadows and the journey of the character whose adventures are sublimated by music and sound.

This tale explores the child?s relationship with animals and nature, in a sensory and poetic adventure.

This artistic project, which originated at the Sartilly Baie-Bocage day nursery, weaves a universe imbued with imagination, so that toddlers can take hold of the story through their senses, and have fun, play and vibrate with this family of bears. Caterpillars become butterflies, winter?s shadows and lichens give way to nature?s explosion of acid colors, as life returns.

From 6 months to 5 years.

Free – registration subject to availability, at the Saint-James media library: 02 33 89 62 36 or the Pontorson media library: 02 33 60 90 29.

Performance onírica, cuerpo, música, artes visuales.

Aurélie Lecorps / Compañía Passeurs de rêves.

Déjese llevar por el viaje musical de este cuento inspirado en la historia de Ricitos de Oro.

Ambientado en un mundo de papel sacado directamente de un libro, los espectadores más jóvenes se dejarán llevar por las emociones evocadas por los colores, la estacionalidad, las sombras y el viaje del personaje cuyas aventuras se ven realzadas por la música y el sonido.

Este cuento explora la relación del niño con los animales y la naturaleza en una aventura sensorial y poética.

Este proyecto artístico, nacido en la guardería de Sartilly Baie-Bocage, teje un mundo impregnado de imaginación para que los más pequeños utilicen sus sentidos para asimilar la historia, divertirse, jugar y vibrar con esta familia de osos. Las orugas se convierten en mariposas, las sombras del invierno y los líquenes dan paso a la explosión de la naturaleza en vivos colores, cuando vuelve la vida.

De 6 meses a 5 años.

Gratuito – inscripción sujeta a disponibilidad, en la mediateca de Saint-James: 02 33 89 62 36 o en la mediateca de Pontorson: 02 33 60 90 29.

Traumhafte Aufführung, Körper, Musik, visuelle Künste.

Aurélie Lecorps / Compagnie Passeurs de rêves.

Machen Sie es sich bequem und lassen Sie sich auf die musikalische Reise dieses Märchens führen, das von der Geschichte des Goldlöckchens inspiriert ist.

In einer Welt aus Papier, die einem Buch entsprungen ist, lassen sich die sehr jungen Zuschauer von den Emotionen tragen, die durch die Farben, die Jahreszeiten, die Schatten und den Weg der Figur hervorgerufen werden, deren Abenteuer durch Musik und Klänge veredelt werden.

Das Märchen stellt die Beziehung des Kindes zu den Tieren und der Natur in Frage und bietet ein sinnliches und poetisches Abenteuer.

Dieses Kunstprojekt, das in der Kinderkrippe von Sartilly Baie-Bocage entstanden ist, schafft eine Welt voller Fantasie, in der die Kleinen die Geschichte mit allen Sinnen wahrnehmen, sich amüsieren, spielen und mit der Bärenfamilie mitfiebern können. Die Raupen werden zu Schmetterlingen, die Schatten des Winters und die Flechten machen Platz für die Explosion der Natur in säuerlichen Farben, damit das Leben wieder beginnt.

Ab 6 Monaten bis 5 Jahren.

Kostenlos – mit Anmeldung im Rahmen der verfügbaren Plätze in der Mediathek von Saint-James: 02 33 89 62 36 oder in der Mediathek von Pontorson: 02 33 60 90 29.

