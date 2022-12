Concert de l’Assemblée générale Salle polyvalente Pontenx Pontenx-les-Forges Catégorie d’évènement: Pontenx-les-Forges

Concert de l’Assemblée générale Salle polyvalente Pontenx, 21 janvier 2023, Pontenx-les-Forges. Concert de l’Assemblée générale Samedi 21 janvier 2023, 19h00 Salle polyvalente Pontenx 4 morceaux par ensemble (EAC, EIP, Cercle Bleu, Cadets, Acap Choeur, Banda) 17H ASSEMBLEE GENERALE / 18H CONCERT / 19H30 APERITIF ouvert à tous / 20H30 REPAS ouvert à tous les ADHERENTS Salle polyvalente Pontenx 132 Place Charles de Gaulle , 40200 Pontenx-les-Forges Pontenx-les-Forges 4 morceaux par ensemble (EAC, EIP, Cercle Bleu, Cadets, Acap Choeur, Banda)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T19:00:00+01:00

2023-01-21T19:30:00+01:00

