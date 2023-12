CINÉCO : LA FIANCÉE DU POÈTE – YOLANDE MOREAU Salle Polyvalente Pont de Montvert – Sud Mont Lozère, 25 janvier 2024, Pont de Montvert - Sud Mont Lozère.

Pont de Montvert – Sud Mont Lozère Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25 20:30:00

fin : 2024-01-25

Diffusion du film « La fiancée du poète » de Yolande Moreau à 20h30 à la salle polyvalente.

Documentaire – Durée : 01h43 min

Origine : Belgique, France (VF)

Synopsis : Amoureuse de peinture et de poésie, Mireille s’accommode de son travail de serve….

Synopsis : Amoureuse de peinture et de poésie, Mireille s’accommode de son travail de serveuse à la cafétéria des Beaux-Arts de Charleville tout en vivant de petits larcins et de trafic de cartouches de cigarettes. N’ayant pas les moyens d’entretenir la grande maison familiale des bords de Meuse dont elle hérite, Mireille décide de prendre trois locataires. Trois hommes qui vont bouleverser sa routine et la préparer, sans le savoir, au retour du quatrième : son grand amour de jeunesse, le poète.

EUR.

Salle Polyvalente

Pont de Montvert – Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie



Mise à jour le 2023-12-20 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère