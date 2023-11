MARCHÉ DE NOËL Salle Polyvalente Pont de Montvert – Sud Mont Lozère, 10 décembre 2023, Pont de Montvert - Sud Mont Lozère.

Pont de Montvert – Sud Mont Lozère,Lozère

Pour les fêtes de fin d’année, le marché de Noël s’installe à la salle polyvalente du Pont de Montvert le dimanche 10 décembre de 11h à 17h ! Retrouvez plusieurs exposants, artisans et producteurs locaux pour faire des cadeaux 100% Lozère ! ….

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. EUR.

Salle Polyvalente

Pont de Montvert – Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie



For the festive season, the Christmas market will be held at the Pont de Montvert multi-purpose hall on Sunday December 10 from 11am to 5pm! Come and meet a host of exhibitors, craftsmen and local producers to make gifts that are 100% Lozère! …

Con motivo de las fiestas, el domingo 10 de diciembre, de 11.00 a 17.00 h, se celebrará el mercado de Navidad en el ayuntamiento de Pont de Montvert Venga a conocer a los numerosos expositores, artesanos y productores locales que le ofrecerán regalos 100% lozanos.

Für die Weihnachtsfeiertage zieht der Weihnachtsmarkt am Sonntag, den 10. Dezember von 11 bis 17 Uhr in die Mehrzweckhalle von Le Pont de Montvert ein! Finden Sie mehrere Aussteller, Kunsthandwerker und lokale Produzenten, um Geschenke zu 100% aus der Lozère zu machen! …

Mise à jour le 2023-11-02 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère