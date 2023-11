SOIRÉE JEUX Salle polyvalente Pont de Montvert – Sud Mont Lozère, 6 décembre 2023, Pont de Montvert - Sud Mont Lozère.

Pont de Montvert – Sud Mont Lozère,Lozère

Les malfêteurs ont le malin plaisir de vous inviter pour jouer dans une ambiance détendue et conviviale !

Au programme : tous types de jeux de société (ambiance, coopératifs, experts etc..), mais venez aussi partager un moment avec nous pour jouer….

2023-12-06 fin : 2023-12-06 . EUR.

Salle polyvalente quartier de l’estournal

Pont de Montvert – Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie



The mischief-makers are delighted to invite you to play in a relaxed and friendly atmosphere!

On the program: all types of board games (atmospheric, cooperative, expert, etc.), but also come and share a moment with us to play…

Los traviesos están encantados de invitarte a jugar en un ambiente relajado y agradable

En el programa: todo tipo de juegos de mesa (atmosféricos, cooperativos, expertos, etc.), pero también ven a compartir un momento con nosotros para jugar…

Die Malfêteurs haben das große Vergnügen, Sie einzuladen, um in einer entspannten und freundlichen Atmosphäre zu spielen!

Auf dem Programm stehen alle Arten von Gesellschaftsspielen (atmosphärische, kooperative, Expertenspiele usw.), aber kommen Sie auch, um einen Moment mit uns zu teilen und zu spielen…

Mise à jour le 2023-11-13 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère