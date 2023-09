CINÉCO : ANATOMIE D’UNE CHUTE – JUSTINE TRIET Salle Polyvalente Pont de Montvert – Sud Mont Lozère, 23 novembre 2023, Pont de Montvert - Sud Mont Lozère.

Pont de Montvert – Sud Mont Lozère,Lozère

Diffusion du film « Anatomie d’une chute » de Justine Triet à 20h30 à la salle polyvalente du Pont-de-Montvert.

Drame – Durée : 02h30

Origine : France : (VF)

Synopsis : Palme d’Or Cannes 2023 Samuel est retrouvé mort dans la neige au pied du chalet i….

2023-11-23 fin : 2023-11-23 . EUR.

Salle Polyvalente

Pont de Montvert – Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie



Showing of Justine Triet’s film « Anatomie d’une chute » at 8:30pm at the Pont-de-Montvert village hall.

Drama – Running time: 02h30

Origin : France : (VF)

Synopsis: Palme d?Or Cannes 2023 Samuel is found dead in the snow at the foot of the chalet where he…

Proyección de la película « Anatomie d’une chute » de Justine Triet a las 20h30 en la sala de fiestas de Pont-de-Montvert.

Drama – Duración: 02h30

Origen : Francia : (VF)

Sinopsis: Palma de Oro Cannes 2023 Samuel aparece muerto en la nieve al pie del chalet donde…

Ausstrahlung des Films « Anatomie eines Sturzes » von Justine Triet um 20:30 Uhr in der Mehrzweckhalle von Le Pont-de-Montvert.

Drama – Dauer: 02.30 Std

Herkunft: Frankreich: (VF)

Synopsis: Palme d’Or Cannes 2023 Samuel wird tot im Schnee am Fuße des Chalets aufgefunden i…

Mise à jour le 2023-09-16 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère