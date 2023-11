SPECTACLE « L’UTOPIE DES ARBRES » – CIE TAXI-BROUSSE Salle polyvalente Pont de Montvert – Sud Mont Lozère, 10 novembre 2023, Pont de Montvert - Sud Mont Lozère.

Pont de Montvert – Sud Mont Lozère,Lozère

Le Foyer rural Passe Montagne accueillera le spectacle « L’utopie des arbres » de la Cie Taxi-Brousse le vendredi 10 novembre à 20h30 à la salle polyvalente. Foodtruck Chez Rui dès 19h. Buvette avant et après le spectacle. Réservation souhaitable.

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . EUR.

Salle polyvalente

Pont de Montvert – Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie



The Foyer rural Passe Montagne will host the show « L’utopie des arbres » by Cie Taxi-Brousse on Friday November 10 at 8:30pm in the Salle polyvalente. Foodtruck Chez Rui from 7pm. Refreshments before and after the show. Reservations essential.

El Foyer rural Passe Montagne acoge el espectáculo « L’utopie des arbres » de Cie Taxi-Brousse el viernes 10 de noviembre a las 20.30 h en la Salle polyvalente. Foodtruck Chez Rui a partir de las 19.00 h. Refrescos antes y después del espectáculo. Imprescindible reservar.

Das Foyer rural Passe Montagne empfängt die Aufführung « L’utopie des arbres » der Cie Taxi-Brousse am Freitag, den 10. November um 20:30 Uhr in der Mehrzweckhalle. Foodtruck Chez Rui ab 19 Uhr. Getränke vor und nach der Vorstellung. Reservierung erwünscht.

