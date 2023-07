CINÉCO : SUR L’ADAMANT – NICOLAS PHILIBERT Salle Polyvalente Pont de Montvert – Sud Mont Lozère, 12 octobre 2023, Pont de Montvert - Sud Mont Lozère.

Pont de Montvert – Sud Mont Lozère,Lozère

Diffusion du film « Sur l’Adamant » de Nicolas Philibert à 21h à la salle polyvalente.

Documentaire – Durée : 01h49 min

Origine : France (VF)

Synopsis : L’Adamant est un Centre de Jour unique en son genre : c’est un bâtiment flottant. Edifié sur la ….

2023-10-12 fin : 2023-10-12 . EUR.

Salle Polyvalente

Pont de Montvert – Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie



Screening of Nicolas Philibert’s film « Sur l’Adamant » at 9pm in the Salle Polyvalente.

Documentary ? Running time: 01h49 min

Origin : France (VF)

Synopsis: The Adamant is a unique Day Center: it’s a floating building. Built on the …

Proyección de la película de Nicolas Philibert « Sur l’Adamant » a las 21:00 h en la Sala Polivalente.

Documental ? Duración: 01h49 min

Origen : Francia (VF)

Sinopsis: El Adamant es un Centro de Día único: es un edificio flotante. Construido sobre el …

Ausstrahlung des Films « Sur l’Adamant » von Nicolas Philibert um 21 Uhr in der Mehrzweckhalle.

Dokumentarfilm ? Dauer: 01h49 min

Herkunft: Frankreich (VF)

Synopsis: Das Adamant ist ein einzigartiges Centre de Jour: Es ist ein schwimmendes Gebäude. Errichtet auf der …

Mise à jour le 2023-06-19 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère