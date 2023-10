Vide-greniers avec marché artisanal à Ouzouer-sur-Trézée Salle polyvalente Pierre Vieillard Ouzouer-sur-trezee Catégorie d’Évènement: Ouzouer-sur-trezee Vide-greniers avec marché artisanal à Ouzouer-sur-Trézée Salle polyvalente Pierre Vieillard Ouzouer-sur-trezee, 12 mai 2024, Ouzouer-sur-trezee. Vide-greniers avec marché artisanal à Ouzouer-sur-Trézée Dimanche 12 mai 2024, 08h00 Salle polyvalente Pierre Vieillard Envie de chiner ou de participer ? Le comité des fêtes d’Ouzouer-sur-Trézée organise le dimanche 12 mai un vide-greniers dans la salle polyvalente Pierre Vieillard. Vous pourrez également découvrir le marché artisanal. Restauration et buvette sont prévues sur place. Pour les exposants, vous pouvez vous inscrire sur Brocabrac.fr et pour toute information, merci de contacter le 06 07 61 47 98. Salle polyvalente Pierre Vieillard Place de la Libération, Salle polyvalente Pierre Vieillart, Ouzouer-sur-trezee Ouzouer-sur-trezee [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 29 62 22 »}, {« type »: « email », « value »: « francine.molinet@sfr.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-12T08:00:00+02:00 – 2024-05-12T18:00:00+02:00

2024-05-12T08:00:00+02:00 – 2024-05-12T18:00:00+02:00 FMACEN045V509VZB pixabay Détails Catégorie d’Évènement: Ouzouer-sur-trezee Autres Lieu Salle polyvalente Pierre Vieillard Adresse Place de la Libération, Salle polyvalente Pierre Vieillart, Ouzouer-sur-trezee Ville Ouzouer-sur-trezee Lieu Ville Salle polyvalente Pierre Vieillard Ouzouer-sur-trezee latitude longitude 47.6699;2.80817

Salle polyvalente Pierre Vieillard Ouzouer-sur-trezee https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ouzouer-sur-trezee/