CINECO : « L’INCROYABLE NOËL DE SHAUN LE MOUTON » Salle Polyvalente Pied-de-Borne, 16 décembre 2023, Pied-de-Borne.

Pied-de-Borne,Lozère

Durée : 00h52min – Genre : Animation – À partir de 3 ans – De : Steve Cox

Cette année, Noël devrait être parfait ! Sauf qu’avec Shaun et son troupeau d’amis rien ne se passe jamais comme prévu… Les joyeux préparatifs se transforment rapidement en un….

2023-12-16 fin : 2023-12-16 19:00:00. EUR.

Salle Polyvalente

Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie



Running time: 00:52min – Genre: Animation – From age 3 – By: Steve Cox

This year, Christmas should be perfect! Except that with Shaun and his flock of friends, nothing ever goes according to plan? The joyous preparations quickly turn into a…

Duración: 00h52min – Género: Animación – A partir de 3 años – Por: Steve Cox

Este año, ¡la Navidad debería ser perfecta! Salvo que con Shaun y su bandada de amigos nada sale nunca según lo previsto.. Los alegres preparativos se convierten rápidamente en un…

Dauer: 00h52min – Genre: Animation – Ab 3 Jahren – Von: Steve Cox

Dieses Jahr sollte Weihnachten perfekt sein! Doch bei Shaun und seiner Herde von Freunden läuft nichts so, wie es soll Die fröhlichen Vorbereitungen verwandeln sich schnell in ein…

Mise à jour le 2023-10-03 par 48 – OT Mont Lozère