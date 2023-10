CINECO JEUNE PUBLIC : « LES TOUROUGES ET LES TOUBLEUS » Salle Polyvalente Pied-de-Borne, 18 novembre 2023, Pied-de-Borne.

Pied-de-Borne

Pour les 3-6 ans,

Par les créateurs du Gruffalo et de Superasticot, d’après le livre illustré de Julia Donaldson et Axel Scheffler.

Un programme de quatre courts métrages haut en couleur pour triompher des différences !

Tarif unique : 2€….

2023-11-18 fin : 2023-11-18 18:00:00. EUR.

Salle Polyvalente

Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie



For ages 3-6,

By the creators of Le Gruffalo and Superasticot, based on the illustrated book by Julia Donaldson and Axel Scheffler.

A program of four colorful short films to overcome differences!

Single ticket price: 2?…

Para niños de 3 a 6 años,

De los creadores de Le Gruffalo y Superasticot, basado en el libro ilustrado de Julia Donaldson y Axel Scheffler.

Un programa de cuatro cortometrajes llenos de color para ayudarles a superar sus diferencias

Precio de la entrada única: 2…

Für Kinder von 3-6 Jahren,

Von den Schöpfern von Le Gruffalo und Superasticot, nach dem illustrierten Buch von Julia Donaldson und Axel Scheffler.

Ein Programm aus vier farbenfrohen Kurzfilmen, in denen die Unterschiede überwunden werden

Einheitspreis: 2?

