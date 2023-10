CINECO : « BARBIE » Salle Polyvalente Pied-de-Borne, 21 octobre 2023, Pied-de-Borne.

Pied-de-Borne,Lozère

A Barbie Land, vous êtes un être parfait dans un monde parfait. Sauf si vous êtes en crise existentielle, ou si vous êtes Ken.

Tarif unique : 4€….

2023-10-21

Salle Polyvalente

Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie



In Barbie Land, you’re a perfect being in a perfect world. Unless you’re having an existential crisis, or you’re Ken.

Single ticket price: 4?…

En Barbie Land, eres una persona perfecta en un mundo perfecto. A menos que tengas una crisis existencial o seas Ken.

Precio de la entrada individual: 4…

In Barbie Land sind Sie ein perfektes Wesen in einer perfekten Welt. Es sei denn, du steckst in einer existenziellen Krise oder bist Ken.

Einheitspreis: 4?

