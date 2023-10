CINECO JEUNE PUBLIC : « NINA ET LE SECRET DU HÉRISSON » Salle Polyvalente Pied-de-Borne, 21 octobre 2023, Pied-de-Borne.

Pied-de-Borne,Lozère

Pour les 6-10 ans,

Nina aime écouter les histoires que lui raconte son père pour s’endormir, celles d’un hérisson qui découvre le monde. Un soir, son père, préoccupé par son travail, ne vient pas lui conter une nouvelle aventure… Heureusement, so….

2023-10-21 fin : 2023-10-21 19:30:00. EUR.

Salle Polyvalente

Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie



For ages 6-10,

Nina loves to listen to her father?s bedtime stories about a hedgehog discovering the world. One evening, her father, preoccupied with his work, doesn’t come to tell her a new adventure… Fortunately, so…

Para niños de 6 a 10 años,

A Nina le gusta escuchar los cuentos de su padre sobre un erizo que descubre el mundo. Una noche, su padre, preocupado por su trabajo, no viene a contarle una nueva aventura… Afortunadamente, así…

Für Kinder von 6-10 Jahren,

Nina hört sich gerne die Gutenachtgeschichten ihres Vaters an, die von einem Igel handeln, der die Welt entdeckt. Eines Abends kommt ihr Vater, der mit seiner Arbeit beschäftigt ist, nicht, um ihr ein neues Abenteuer zu erzählen… Zum Glück ist sein…

