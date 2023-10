CINECO JEUNE PUBLIC : « LA COLLINE AUX CAILLOUX » Salle Polyvalente Pied-de-Borne, 21 octobre 2023, Pied-de-Borne.

Pied-de-Borne,Lozère

Dés 3 ans, Programme de 3 courts-métrages.

Poétiques, humoristiques, autour de thématiques tel que l’exil ou l’entraide.

Tarif unique : 2€….

2023-10-21 fin : 2023-10-21 18:00:00. EUR.

Salle Polyvalente

Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie



From age 3, Program of 3 short films.

Poetic and humorous, with themes such as exile and mutual aid.

Price: 2?

A partir de los 3 años, un programa de 3 cortometrajes.

Poéticos y humorísticos, con temas como el exilio y la ayuda mutua.

Precio de la entrada individual: 2?

Ab 3 Jahren, Programm aus 3 Kurzfilmen.

Poetisch, humorvoll, rund um Themen wie Exil oder Hilfe zur Selbsthilfe.

Einheitspreis: 2?

Mise à jour le 2023-09-30 par 48 – OT Mont Lozère