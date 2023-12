Don de sang – Lundi 18 décembre Salle polyvalente Pibrac Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Don de sang – Lundi 18 décembre

Lundi 18 décembre, 14h00 – 19h00

Salle polyvalente
6 Boulevard des Écoles, 31820 Pibrac

Avec l'Établissement Français de Sang

