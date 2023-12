Conférence « Métabolisme des plantes » Salle polyvalente Pibrac, 8 décembre 2023 19:00, Pibrac.

Conférence « Métabolisme des plantes » Vendredi 8 décembre, 20h00 Salle polyvalente Gratuit

En visio en suivant le lien disponible sur le site Jardin Nature Pibrac et dans la salle polyvalente boulevard des écoles à Pibrac

« Conférence animée par Christian Meyer qui est Directeur de Recherche INRAE, ses recherches portent sur la signalisation nutritionnelle des plantes, en particulier à la régulation du métabolisme azoté et à la voie de signalisation de la kinase TOR (Target of Rapamycin). Il est membre de l’équipe NUTS et anime depuis 2011 l’Observatoire du Végétal, un réseau labellisé IBiSA de plates-formes technologiques et de phénotypage des plantes «

Salle polyvalente 6 boulevard des écoles 31417 PIBRAC Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://jardinnaturepibrac.org/Agenda%20Jardin%20Nature%20Pibrac.htm »}] https://meet.goto.com/jardinaturepibrac/metabolisme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:00:00+01:00 – 2023-12-08T22:30:00+01:00

Jardin Nature Pibrac