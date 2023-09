Conférence « Symbiose Arbres-Champignons » – Jeudi 28 septembre Salle polyvalente Pibrac Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Pibrac Conférence « Symbiose Arbres-Champignons » – Jeudi 28 septembre Salle polyvalente Pibrac, 28 septembre 2023, Pibrac. Conférence « Symbiose Arbres-Champignons » – Jeudi 28 septembre Jeudi 28 septembre, 20h30 Salle polyvalente Renseignements L’association Jardin Nature Pibrac organise la retransmission en direct de la conférence animée par Claire Veneault-Fourrey INRAE/Université de Lorraine. Rendez-vous à 20h30 à la salle Polyvalente de Pibrac – Gratuit. Salle polyvalente 6 Boulevard des Écoles, 31820 Pibrac Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://jardinnaturepibrac.org/Agenda%20Jardin%20Nature%20Pibrac.htm »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

