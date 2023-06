Participez à « La dictée du patrimoine » et plongez dans l’histoire de ce village Salle polyvalente Pibrac, 16 septembre 2023, Pibrac.

Participez à « La dictée du patrimoine » et plongez dans l’histoire de ce village Samedi 16 septembre, 14h00 Salle polyvalente Gratuit. Sur inscription.

En partenariat avec la médiathèque, l’association Généalogie et Histoire de Pibrac vous invite à participer à « La dictée du Patrimoine ». Cette initiative propose une dictée ouverte à tous, dans le but de réunir différentes générations autour de la langue française et de sujets qui nous replongent dans l’histoire de notre pays et de notre village, qui possède une riche histoire.

Cet événement culturel et social, entièrement gratuit et ouvert à tous, vise à favoriser la rencontre entre les cultures et la solidarité, en rejetant toute forme de discrimination. Le samedi 16 septembre à 14 heures, les participants se réuniront dans la salle polyvalente pour cette dictée qui ravivera les souvenirs d’enfance des plus anciens. Des animations, un goûter et de nombreux prix seront offerts aux lauréats.

Salle polyvalente 6 boulevard des écoles, 31820 Pibrac Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-pibrac.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 86 09 69 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

©Mairie de Pibrac