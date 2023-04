Conférence-débat « Climat, passer du constat aux solutions » – Jeudi 20 avril Salle polyvalente, 20 avril 2023, Pibrac.

Conférence-débat « Climat, passer du constat aux solutions » – Jeudi 20 avril Jeudi 20 avril, 20h30 Salle polyvalente Renseignements

Le dernier rapport du GIEC nous rappelle l’urgence d’agir pour réduire massivement nos émissions de gaz à effet de serre.

Chacun peut faire sa part mais prise de conscience et actions individuelles ne suffiront pas, il nous faut changer notre modèle économique et réduire notre empreinte écologique commune.

Des solutions existent depuis celles prônées par les économistes « orthodoxes » et une Europe à dominante néo-libérale (taxe carbone et marché des droits d’émissions) jusqu’à des solutions plus proches des citoyens et notamment les quotas carbone individuels égalitaires qui feraient porter l’essentiel de l’effort sur les individus les plus émetteurs. C’est à la société civile de débattre des meilleures solutions et d’exiger leur renforcement ou mise en œuvre !

Conférence-débat animée par Hervé Cellard, administrateur national de l’association Agir pour le Climat cofondée par le climatologue Jean Jouzel (Cette association citoyenne a pour objectif de contribuer à l’élaboration de solutions concrètes pour financer une transition écologique et solidaire en Europe) et membre du collectif pour la promotion des solutions basées sur les quotas carbone individuels égalitaires.

Salle polyvalente 6 Boulevard des Écoles, 31820 Pibrac Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://pibraction-environnement.blog4ever.com/jeudi-20-avril-2023-conference-debat-climat-passer-du-constat-aux-solutions »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-20T20:30:00+02:00 – 2023-04-20T22:30:00+02:00

2023-04-20T20:30:00+02:00 – 2023-04-20T22:30:00+02:00

conférence nature