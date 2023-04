Conférence : « Un jardin fruitier pour demain » – Vendredi 14 avril Salle polyvalente Pibrac Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Conférence : « Un jardin fruitier pour demain » – Vendredi 14 avril Salle polyvalente, 14 avril 2023, Pibrac. Conférence : « Un jardin fruitier pour demain » – Vendredi 14 avril Vendredi 14 avril, 20h30 Salle polyvalente Renseignements L’association Jardin Nature Pibrac, vous invite à une conférence le vendredi 14 avril à 20h30 dans la salle polyvalente et retransmise en visioconférence. Elle sera présentée par Robert Kran, jardinier créateur du Jardin remarquable d’Avapessa en Haute Corse. Robert Kran a commencé à cultiver des fruitiers encore méconnus du grand public il y a 25 ans. Manger des fruits sains, diversifier et acclimater des espèces fruitières, cultiver de façon à avoir des arbres résistants, avec en toile de fond l’idée de s’adapter au changement climatique en cours, voilà qui peut résumer sa démarche.

Lors de cette soirée, qui reprend le titre de son ouvrage paru en mars de cette année, il partagera son expérience avec de nombreux fruitiers selon leurs facultés d’adaptation : rustiques, plus délicates ou à réserver à un climat doux. La conférence ouverte gracieusement à tous aura lieu salle polyvalente 6 boulevard des écoles à Pibrac (31820) et sera retransmise en visioconférence accessible gracieusement avec ce lien :

https://meet.goto.com/jardinaturepibrac/jardin

Salle polyvalente
6 Boulevard des Écoles, 31820 Pibrac

