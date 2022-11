Conférence « L’Histoire des céréales » Salle polyvalente Pibrac Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Conférence « L’Histoire des céréales » Salle polyvalente, 13 janvier 2023, Pibrac. Conférence « L’Histoire des céréales » Vendredi 13 janvier 2023, 20h30 Salle polyvalente Organisé par Jardin Nature Pibrac Salle polyvalente 6 boulevard des écoles 31417 PIBRAC Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://jardinnaturepibrac.org »}] Animée par Philippe Marinval, Docteur ès-lettres, Archéologue spécialisé en paléocarpologie, Chercheur au CNRS, Centre d’anthropologie, Salle polyvalente et en vision à partir du lien disponible sur le site de l’association.

