Elle sera présentée par Philippe Marinval, archéologue, chercheur au CNRS (UMR 5140 Université de Montpellier), médaille de bronze du CNRS. Salle polyvalente 6 Boulevard des Écoles, 31820 Pibrac Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://jardinnaturepibrac.org/ »}] L’agriculture, l’un des événements majeurs de l’histoire de l’humanité, a profondément marqué nos sociétés et les céréales occupent une place essentielle et fondamentale dans cette saga.

En s’appuyant sur les dernières découvertes, 10.000 ans d’histoire des céréales seront retracés et leurs évolutions seront suivies depuis les origines au Proche-et Moyen-Orient jusqu’à la fin de l’Antiquité en Gaule.

En se focalisant sur la Gaule, les deux courants de civilisation qui ont assuré l’émergence de la céréaliculture seront retracés, l’essor de l’orge à l’âge du Bronze concomitant du développement de l’épeautre et l’épanouissement des blés à grains nus lors de la période romaine.

La conférence, ouverte gracieusement à tous, aura lieu salle polyvalente 6 boulevard des écoles à Pibrac (31820) et sera retransmise en visioconférence accessible gracieusement avec le lien disponible sur jardinnaturepibrac.org

