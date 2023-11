Concert de l’Orchestre ENIGMA Salle Polyvalente Peyrilhac, 17 novembre 2023, Peyrilhac.

Peyrilhac,Haute-Vienne

À 20h30.

Au programme : des œuvres musicales issues des plus belles pages de la musique symphonique, des musiques de film, musique irlandaise, etc …*

Réservation obligatoire par mail ou par téléphone (en lien)..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . EUR.

Salle Polyvalente

Peyrilhac 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At 8:30pm.

On the program: musical works from the most beautiful pages of symphonic music, film music, Irish music, etc.*

Reservations required by e-mail or telephone (link).

A las 20.30.

En el programa: obras musicales de algunas de las mejores obras sinfónicas, música de películas, música irlandesa y mucho más..

Reserva obligatoria por correo electrónico o teléfono (enlace).

Um 20:30 Uhr

Auf dem Programm stehen musikalische Werke aus den schönsten Seiten der symphonischen Musik, Filmmusik, irische Musik, etc

Reservierung per E-Mail oder Telefon (Link) erforderlich.

