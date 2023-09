Octobre rose – Théâtre « La Poudre aux Yeux » Salle polyvalente Peyrière, 7 octobre 2023, Peyrière.

Peyrière,Lot-et-Garonne

Pour Octobre rose, venez nombreux à la soirée théâtre organisée par le Comité des Fêtes en partenariat avec l’association Action Cancer 47. Vous assisterez au spectacle « Place aux Chaussons » de la troupe La Poudre aux Yeux. Les sommes récoltées seront intégralement reversées à Action Cancer 47..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

Salle polyvalente

Peyrière 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



For pink October, come along to the theater evening organized by the Comité des Fêtes in partnership with the association Action Cancer 47. You’ll be treated to the show « Place aux Chaussons » by the troupe La Poudre aux Yeux. All proceeds will be donated to Action Cancer 47.

Para el octubre rosa, acuda a la velada teatral organizada por el Comité des Fêtes en colaboración con la asociación Action Cancer 47. Asistirá al espectáculo « Place aux Chaussons » de la compañía La Poudre aux Yeux. La recaudación se destinará íntegramente a Action Cancer 47.

Im Rahmen des Rosa Oktobers kommen Sie zahlreich zum Theaterabend, der vom Festkomitee in Zusammenarbeit mit dem Verein Action Cancer 47 organisiert wird. Sie werden an der Aufführung « Place aux Chaussons » der Theatergruppe La Poudre aux Yeux teilnehmen. Die eingenommenen Beträge werden vollständig an Action Cancer 47 gespendet.

Mise à jour le 2023-09-18 par OT du Pays de Lauzun