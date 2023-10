SALON DE L’EDEN Salle polyvalente Petit-Réderching, 5 novembre 2023, Petit-Réderching.

Venez découvrir notre premier Salon de l’EDEN.

Un événement des entrepreneurs du Pays de Bitche et alentours.

Vous y trouverez des stands découverte et marché de nos membres (artisans, créateurs, prestataires de service,…)

Buvette et petite restauration sur place. Restauration alternative assurée par certains de nos membres (veloutés, tartines,…).

Animations pour enfant assurées par nos membres.

Tombola avec des lots 100% EDEN et locaux.

L’EDEN est un réseau d’entraide et de partage pour les personnes ayant des envies de création d’entreprise ou ayant déjà créé. C’est la force d’un réseau de proximité qui grandit de jour en jour.

Pour aider et valoriser les talents locaux.. Tout public

Dimanche 2023-11-05 10:00:00 fin : 2023-11-05 18:00:00. 0 EUR.

Salle polyvalente rue du chef Cordary

Petit-Réderching 57410 Moselle Grand Est



Come and discover our first EDEN Show.

An event for entrepreneurs from the Pays de Bitche and surrounding area.

You’ll find discovery stands and markets for our members (artisans, designers, service providers, etc.)

Refreshments and snacks on site. Alternative catering provided by some of our members (veloutés, tartines, etc.).

Children’s entertainment provided by our members.

Tombola with 100% EDEN and local prizes.

EDEN is a support and sharing network for people who want to start their own business or who have already done so. It’s the strength of a local network that’s growing by the day.

To help and promote local talent.

Venga a descubrir nuestra primera feria EDEN.

Un evento para los empresarios del Pays de Bitche y alrededores.

Encontrará puestos de descubrimiento y mercados para nuestros miembros (artesanos, diseñadores, proveedores de servicios, etc.)

Refrescos y tentempiés in situ. Restauración alternativa a cargo de algunos de nuestros miembros (veloutés, tartines, etc.).

Animación infantil a cargo de nuestros miembros.

Tómbola con premios 100% EDEN y locales.

EDEN es una red de apoyo e intercambio para las personas que desean crear su propia empresa o que ya lo han hecho. Es la fuerza de una red local que crece día a día.

Ayudar y promover el talento local.

Besuchen Sie unsere erste EDEN-Messe.

Eine Veranstaltung für Unternehmer aus dem Pays de Bitche und Umgebung.

Sie finden dort Entdeckungs- und Marktstände unserer Mitglieder (Handwerker, Kreative, Dienstleister,…)

Getränke und kleine Snacks vor Ort. Alternative Verpflegung, die von einigen unserer Mitglieder angeboten wird (Veloutés, Tartines,…).

Animationen für Kinder, die von unseren Mitgliedern betreut werden.

Tombola mit Preisen, die zu 100 % aus EDEN und aus der Region stammen.

EDEN ist ein Netzwerk zur gegenseitigen Unterstützung und zum Austausch für Personen, die Lust haben, ein Unternehmen zu gründen, oder bereits ein Unternehmen gegründet haben. Es ist die Stärke eines Netzwerks der Nähe, das von Tag zu Tag wächst.

Um lokale Talente zu unterstützen und aufzuwerten.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT DU PAYS DE BITCHE