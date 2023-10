Conteur d’histoires Salle polyvalente Payrac, 27 octobre 2023, Payrac.

Payrac,Lot

Clément Bouscarel délivre quelques contes locaux pour notre plus grand plaisir. Suivi d’une dégustation de vin nouveau et chataignes..

2023-10-27 20:30:00 fin : 2023-10-27 . 10 EUR.

Salle polyvalente

Payrac 46350 Lot Occitanie



Clément Bouscarel delivers a few local tales for our enjoyment. Followed by a tasting of new wine and chestnuts.

Clément Bouscarel nos cuenta algunas anécdotas locales. A continuación, degustación de vino nuevo y castañas.

Clément Bouscarel gibt zu unserem Vergnügen einige lokale Märchen zum Besten. Anschließend folgt eine Verkostung von neuem Wein und Kastanien.

Mise à jour le 2023-10-03 par OT Vallée de la Dordogne