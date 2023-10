Bourse aux jouets Salle polyvalente Paulhac, 10 décembre 2023, Paulhac.

Paulhac,Haute-Loire

Bourse aux jouets organisée par l’APE de Paulhac (vêtements et matériel de puériculture).

2023-12-10 08:30:00 fin : 2023-12-10 17:00:00. .

Salle polyvalente

Paulhac 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Toy market organized by the Paulhac APE (clothing and childcare equipment)

Feria del juguete organizada por la APE de Paulhac (ropa y material de puericultura)

Spielzeugbörse, organisiert von der EV Paulhac (Kleidung und Babyausstattung)

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne