Vide ta chambre ! Salle Polyvalente Paucourt Catégorie d’Évènement: Paucourt Vide ta chambre ! Salle Polyvalente Paucourt, 10 décembre 2023, Paucourt. Vide ta chambre ! Dimanche 10 décembre, 08h00 Salle Polyvalente Vide ta chambre au profit des animaux du refuge La Belle Vie.

Buvette et restauration sur place. Salle Polyvalente Paucourt Paucourt Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T08:00:00+01:00 – 2023-12-10T16:00:00+01:00
Catégorie d'Évènement: Paucourt
Lieu Salle Polyvalente
Adresse Paucourt
Ville Paucourt

