Thé Dansant Salle Polyvalente Paucourt Catégorie d’Évènement: Paucourt Thé Dansant Salle Polyvalente Paucourt, 19 novembre 2023, Paucourt. Thé Dansant Dimanche 19 novembre, 13h30 Salle Polyvalente Thé dansant, organisé par La Rencontre Gâtinaise.

Animé par Jacky Laurent et Denis Bertauche

Buvette sur place. Salle Polyvalente Paucourt Paucourt Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

