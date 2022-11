Marché de Noël – Arts et Saveurs Salle Polyvalente Paucourt Catégorie d’évènement: Paucourt

Marché de Noël – Arts et Saveurs Salle Polyvalente, 11 décembre 2022, Paucourt. Marché de Noël – Arts et Saveurs Dimanche 11 décembre, 13h00 Salle Polyvalente Venez découvrir le marché de Noël Arts et Saveurs ! Salle Polyvalente Paucourt Paucourt Au programme : nombreux artisans, vente de bricolages des enfants de l’école de Paucourt. Présence du Père Noël. Boîte aux lettres pour le pôle Nord. Buvette et boissons chaudes et froides. Tirage tombola de l’école. Entrée gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-11T13:00:00+01:00

2022-12-11T16:00:00+01:00 ©APE Paucourt

Détails Catégorie d’évènement: Paucourt Autres Lieu Salle Polyvalente Adresse Paucourt Ville Paucourt lieuville Salle Polyvalente Paucourt

Salle Polyvalente Paucourt https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paucourt/

Marché de Noël – Arts et Saveurs Salle Polyvalente 2022-12-11 was last modified: by Marché de Noël – Arts et Saveurs Salle Polyvalente Salle Polyvalente 11 décembre 2022 Paucourt Salle Polyvalente Paucourt

Paucourt