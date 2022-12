Fest noz Salle polyvalente, parking, Charny (77)

5 €, Gratuit moins de 12 ans

avec Andoriñ, Bagad Melen ha Gwenn, Caliorne et Deskomp Salle polyvalente, parking, Charny (77) 6, Rue de l’Église Salle polyvalente, parking, 77410 Charny, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40335 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dès 19h00 vous pourrez déguster crêpes et galettes autour d’un bon verre et profiter du beau plateau de groupes au programme, pour le plaisir des oreilles et/ou de la danse. Les bénéfices sont reversés au profit de l’Assocaiton des chiens guides d’aveugles de Coubert source : événement Fest noz publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T19:00:00+01:00

2023-03-19T00:30:00+01:00

