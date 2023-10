JAZZ MAGIC Salle Polyvalente Parcé-sur-Sarthe, 5 avril 2024, Parcé-sur-Sarthe.

JAZZ MAGIC Vendredi 5 avril 2024, 15h30, 20h30 Salle Polyvalente Tarif plein : 13 € / Tarif réduit : 10 € / Tarif enfant : 8 €

Sur scène, le pianiste Marek Kastelnik et le magicien Antoine Terrieux se renvoient la balle avec humour et décontraction. Si les deux artistes ont des pratiques différentes, ils se répondent et fonctionnent ensemble, la magie s’accordant à la musique. Avec Jazz Magic, les compères offrent au public un spectacle surprenant et jubilatoire, tant visuel que sonore. Guidés par les émotions, ils proposent une performance, à la fois de cartomagie et de joute verbale, basée sur l’art de converser et d’improviser avec le public. Cette rencontre impromptue aura lieu en territoire, dans les villages de Parcé-sur-Sarthe et Auvers-le-Hamon. En toute intimité, les 60 spectateurs, réunis pour l’occasion, iront de surprises en surprises, se laissant porter par la musique et la magie !

Distribution

Avec Antoine Terrieux magicien, Marek Kastelnik pianiste | Régie technique Erwan Scoizec | Regard extérieur Julien Mandier | Regards complices Valentine Losseau et Arthur Chavaudret | Construction Franck Breuil, Jérémie Chevalier | Ingénieur Sam Youde | Production / diffusion Baron production – Jordan Enard | Production / administration Alice Savatier

© Pierre Puech -Cie Blizzard