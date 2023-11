Après-midi : à la rencontre de la Naturopathie salle polyvalente Ouzouer-sur-trezee, 9 décembre 2023, Ouzouer-sur-trezee.

Marie Harache vous propose un après-midi autour de la naturopathie où vous pourrez découvrir ce que cela pourrait vous apporter. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.), « la naturopathie est un ensemble de méthodes de soins visant à renforcer les défenses de l’organisme par des moyens considérés comme naturels et biologiques ». Au programme : de 14 h / 15 h, venez découvrir cet accompagnement du corps & de l’esprit (portes ouvertes sans inscription), de 15 h / 16 h ; un atelier à la découverte de la naturopathie (sur inscription) et de 16 h / 16 h 30, un moment convivial autour de douceurs et découvertes gustatives (sur inscription). Le nombre de places est limité, tarif libre.

salle polyvalente Rue Saint-Roch, Ouzouer-sur-trezee
https://mhmaunaturel.wixsite.com/marieharache
mh.maunaturel@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T13:00:00+01:00 – 2023-12-09T15:30:00+01:00

