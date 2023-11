Théâtre « Un banc pour deux » salle polyvalente Ouzouer-sur-trezee Catégorie d’Évènement: Ouzouer-sur-trezee Théâtre « Un banc pour deux » salle polyvalente Ouzouer-sur-trezee, 18 novembre 2023, Ouzouer-sur-trezee. Théâtre « Un banc pour deux » Samedi 18 novembre, 19h30 salle polyvalente « Un banc pour deux », une pièce de théâtre pleine d’humour !

Une comédie dans laquelle chacun pourra se reconnaître. Il s’agit de traiter avec humour de sujets comme l’infidélité, les habitudes dans le couple mais aussi de ce que nous sommes capables d’accepter par amour ou convention.

Une pièce à ne pas manquer ! Ouverture des portes 20 h salle polyvalente Rue Saint-Roch, salle polyvalente, Ouzouer-sur-trezee Ouzouer-sur-trezee [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 26 04 05 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégorie d'Évènement: Ouzouer-sur-trezee

Lieu salle polyvalente
Adresse Rue Saint-Roch, salle polyvalente, Ouzouer-sur-trezee
Ville Ouzouer-sur-trezee

