Salon du livre salle polyvalente Ouzouer-sur-trezee Catégorie d’Évènement: Ouzouer-sur-trezee Salon du livre salle polyvalente Ouzouer-sur-trezee, 12 novembre 2023, Ouzouer-sur-trezee. Salon du livre Dimanche 12 novembre, 09h00 salle polyvalente La commune de Sury-aux-Bois en partenariat avec l’association Vitalité Rurale organisent leur 2ème salon du livre. Exposition de photos et de tableaux. salle polyvalente Rue Saint-Roch, salle polyvalente, Ouzouer-sur-trezee Ouzouer-sur-trezee Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T09:00:00+01:00 – 2023-11-12T17:00:00+01:00

2023-11-12T09:00:00+01:00 – 2023-11-12T17:00:00+01:00 FMACEN045V5099TK pixabay Détails Catégorie d’Évènement: Ouzouer-sur-trezee Autres Lieu salle polyvalente Adresse Rue Saint-Roch, salle polyvalente, Ouzouer-sur-trezee Ville Ouzouer-sur-trezee Lieu Ville salle polyvalente Ouzouer-sur-trezee latitude longitude 47.67016;2.80854

salle polyvalente Ouzouer-sur-trezee https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ouzouer-sur-trezee/