Bourse aux jouets salle polyvalente Ouzouer-sur-trezee Catégorie d’Évènement: Ouzouer-sur-trezee Bourse aux jouets salle polyvalente Ouzouer-sur-trezee, 28 octobre 2023, Ouzouer-sur-trezee. Bourse aux jouets Samedi 28 octobre, 10h00 salle polyvalente Le Comité des Fêtes et des loisirs à Nargis organise sa bourse aux jouets le samedi 28 octobre de 10 h à 17 h à la salle polyvalente de Nargis ! Pour exposer, merci de contacter directement le 07 67 52 23 45, attention places limitées ! salle polyvalente Rue Saint-Roch, salle polyvalente, Ouzouer-sur-trezee Ouzouer-sur-trezee Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

