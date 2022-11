Marché de Noël salle polyvalente Ouzouer-sur-trezee Catégorie d’évènement: Ouzouer-sur-Trézée

Marché de Noël salle polyvalente, 4 décembre 2022, Ouzouer-sur-trezee. Marché de Noël Dimanche 4 décembre, 08h00 salle polyvalente Marché de Noël organisé par les sapeurs pompiers d’Ouzouer-sur-Trézée. salle polyvalente Rue Saint-Roch, salle polyvalente, Ouzouer-sur-trezee Ouzouer-sur-trezee Venez découvrir le marché de Noël d’Ouzouer-sur-Trézée organisé par l’amicale des Sapeurs pompiers. Stands d’artisanat, vin chaud, crêpes … Pour la participation des exposants, merci de contacter le 06 44 04 37 24.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-04T08:00:00+01:00

2022-12-04T17:00:00+01:00 PIXABAY

Détails Catégorie d’évènement: Ouzouer-sur-Trézée Autres Lieu salle polyvalente Adresse Rue Saint-Roch, salle polyvalente, Ouzouer-sur-trezee Ville Ouzouer-sur-trezee lieuville salle polyvalente Ouzouer-sur-trezee

salle polyvalente Ouzouer-sur-trezee https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ouzouer-sur-trezee/

Marché de Noël salle polyvalente 2022-12-04 was last modified: by Marché de Noël salle polyvalente salle polyvalente 4 décembre 2022 Ouzouer-sur-trezee salle polyvalente Ouzouer-sur-trezee

Ouzouer-sur-trezee