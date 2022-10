Festi’Vert : festival familial à Ouzouer-sur-Trézée salle polyvalente Ouzouer-sur-trezee Catégorie d’évènement: Ouzouer-sur-Trézée

Festival familial organisé par l’espace de vie social itinérant de la CCBLP se déroulant à Ouzouer-sur-Trézée le 22 octobre. salle polyvalente Rue Saint-Roch, salle polyvalente, Ouzouer-sur-trezee Ouzouer-sur-trezee Venez participer à ce festival dédié aux familles à la salle polyvalente d’Ouzouer-sur-Trézée. L’événement est gratuit. L’espace de vie social itinérant propose des animations et des ateliers le samedi 22 octobre à destination des familles à partir de 13 h 45. Au programme : activités sportives, ateliers artistiques et culturels, animations familiales, concert du groupe Artéca.

