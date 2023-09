Semaine Bleue à Oeuilly Salle polyvalente ou Ancienne école primaire ou La Halle Œuilly, 2 octobre 2023, Œuilly.

Œuilly,Marne

Le CCAS (centre communal d’action sociale) d’Oeuilly propose une nouvelle fois cette année une semaine d’activités gratuites pour les séniors mais aussi à tous les Houlots à l’occasion de la semaine bleue du 2 au 7 octobre 2023.

Au programme de la semaine:

– Lundi -14h00 à 17h00 : Atelier floral « Bien dans la fleur de l’âge » à la salle polyvalente, créer une composition florale pour embellir son intérieur – atelier animé par des fleuristes professionnelles – places limitées , gratuit

– Mercredi – 14h00 à 17h00 : Atelier sensoriel intergénérationnel à la salle polyvalente, plusieurs ateliers seront proposés aux grands parents avec leurs petits enfants afin de mettre en éveil ou re-éveil leurs sens (le gout à travers la dégustation de différents mets

le toucher avec un parcours tactile / l’odeur grâce un jeu olfactif / l’ouïe avec des instruments de musique) au cours de l’après midi des jeux de mémoire seront guidés par une animatrice EPGV.

– Jeudi – 14h00 à 17h30 : Spectacle, le CCAS propose un déplacement à Épernay pour assister à un spectacle organisé par la ville dans le cadre de la Semaine Bleue – gratuit ,sur réservation à la mairie ou auprès de Mme LAURENT avant le 25 septembre 2023- rdv Place du Palais

– Vendredi – 14h00 à 17h30: Forum et Réflexologie, le CCAS propose du covoiturage pour se rendre sur le forum organisé par le CLIC de Dormans à l’espace 2000 de Port à Binson tout l’après midi – de 14h00 à 15h00 : une réflexologie proposera une séance découverte suivie de 4 séances programmées sur octobre – gratuit , sur réservation à la mairie ou auprès de Mme LAURENT.

– Samedi – 14h00 à 17h00 : Marche bleue des Aigrettes , circuit à travers vignes et forêts – 3 distances: 3,8 ou 13 km, Parcours balisé – Gratuit, Ravitaillement à l’arrivée..

2023-10-02 fin : 2023-10-07 . .

Salle polyvalente ou Ancienne école primaire ou La Halle

Œuilly 51480 Marne Grand Est



Once again this year, Oeuilly’s CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) is offering a week of free activities for seniors and all Houlots alike, to mark Blue Week from October 2 to 7, 2023.

The week’s program:

– Monday – 2:00 p.m. to 5:00 p.m.: Floral workshop « Bien dans la fleur de l’âge » at the salle polyvalente, create a floral arrangement to embellish your home – workshop led by professional florists – limited places, free of charge

– Wednesday – 2:00 p.m. to 5:00 p.m.: Intergenerational sensory workshop at the salle polyvalente, with several workshops for grandparents and their grandchildren to awaken or re-awaken their senses (taste, through tasting different dishes

touch with a tactile trail / smell with an olfactory game / hearing with musical instruments). In the afternoon, memory games will be guided by an EPGV activity leader.

– Thursday – 2:00 p.m. to 5:30 p.m.: Show, the CCAS proposes a trip to Épernay to attend a show organized by the town as part of the Semaine Bleue (Blue Week) – free of charge, booking at the town hall or with Mme LAURENT before September 25, 2023 – rdv Place du Palais

– Friday – 2.00 pm to 5.30 pm: Forum and Reflexology, the CCAS offers carpooling to the forum organized by the CLIC de Dormans at Espace 2000 in Port à Binson all afternoon – from 2.00 pm to 3.00 pm: a reflexologist will offer a discovery session followed by 4 sessions scheduled for October – free, booking at the town hall or with Mme LAURENT.

– Saturday – 2.00 pm to 5.00 pm: Marche bleue des Aigrettes, a circuit through vineyards and forests – 3 distances: 3, 8 or 13 km, marked route – Free, refreshments at the finish.

Un año más, el CCAS (Centro Comunal de Acción Social) de Oeuilly propone una semana de actividades gratuitas para las personas mayores y todos los Houlots durante la Semana Azul, del 2 al 7 de octubre de 2023.

El programa de la semana:

– Lunes – de 14.00 a 17.00 h: Taller floral « Bien dans la fleur de l’âge » en la sala polivalente, cree un arreglo floral para embellecer su hogar – taller dirigido por floristas profesionales – plazas limitadas, gratuito

– Miércoles – de 14.00 a 17.00 h: Taller sensorial intergeneracional en la Salle polyvalente, se propondrán varios talleres a los abuelos con sus nietos para despertar o reavivar sus sentidos (el gusto a través de la degustación de diferentes platos, el tacto con un recorrido táctil, etc.)

tacto con un rastro táctil / olfato con un juego olfativo / oído con instrumentos musicales) durante la tarde, los juegos de memoria serán guiados por un animador de actividades de la EPGV.

– Jueves – de 14.00 a 17.30 h: Espectáculo, la CCAS propone un viaje a Épernay para asistir a un espectáculo organizado por la ciudad en el marco de la Semaine Bleue (Semana Azul) – gratuito, reserva obligatoria en el ayuntamiento o con Mme LAURENT antes del 25 de septiembre de 2023 – rdv Place du Palais

– Viernes – de 14.00 a 17.30 h: Foro y Reflexología, la CCAS ofrece compartir el coche para asistir al foro organizado por el CLIC de Dormans en el Espace 2000 de Port à Binson durante toda la tarde – de 14.00 a 15.00 h: una reflexóloga ofrecerá una sesión de descubrimiento seguida de 4 sesiones programadas para octubre – gratuita, reserva en el ayuntamiento o con Mme LAURENT.

– Sábado – de 14.00 a 17.00 h: Marche bleue des Aigrettes, circuito a través de viñedos y bosques – 3 distancias: 3, 8 o 13 km, recorrido señalizado – Gratuito, refrescos a la llegada.

Das CCAS (Centre communal d’action sociale) von Oeuilly bietet auch in diesem Jahr wieder eine Woche mit kostenlosen Aktivitäten für Senioren, aber auch für alle Houlots anlässlich der Blauen Woche vom 2. bis 7. Oktober 2023 an.

Das Programm der Woche

– Montag – 14.00 bis 17.00 Uhr: Blumenworkshop « Bien dans la fleur de l’âge » in der Mehrzweckhalle, Erstellung eines Blumenarrangements zur Verschönerung des eigenen Heims – Workshop unter der Leitung professioneller Floristen – begrenzte Plätze, kostenlos

– Mittwoch – 14.00 bis 17.00 Uhr: Generationenübergreifender sensorischer Workshop in der Mehrzweckhalle, mehrere Workshops werden Großeltern mit ihren Enkelkindern angeboten, um ihre Sinne zu wecken oder wieder zu wecken (den Geschmack durch die Verkostung verschiedener Gerichte

der Tastsinn wird durch einen taktilen Parcours, der Geruchssinn durch ein Geruchsspiel und der Hörsinn durch Musikinstrumente geweckt). Am Nachmittag werden Gedächtnisspiele unter Anleitung einer EPGV-Animateurin durchgeführt.

– Donnerstag – 14.00 bis 17.30 Uhr: Theateraufführung, das CCAS schlägt eine Fahrt nach Épernay vor, um einer von der Stadt im Rahmen der Blauen Woche organisierten Aufführung beizuwohnen – kostenlos, mit Reservierung im Rathaus oder bei Frau LAURENT vor dem 25. September 2023 – Treffpunkt Place du Palais

– Freitag – 14.00 bis 17.30 Uhr: Forum und Reflexologie, das CCAS bietet Mitfahrgelegenheiten zum Forum an, das vom CLIC Dormans im Espace 2000 in Port à Binson den ganzen Nachmittag über organisiert wird – von 14.00 bis 15.00 Uhr: eine Reflexologin bietet eine Schnuppersitzung an, gefolgt von 4 Sitzungen im Oktober – kostenlos, mit Reservierung im Rathaus oder bei Frau LAURENT.

– Samstag – 14.00 bis 17.00 Uhr: Marche bleue des Aigrettes, Rundweg durch Weinberge und Wälder – 3 Distanzen: 3,8 oder 13 km, markierte Strecke – kostenlos, Verpflegung am Ziel.

Mise à jour le 2023-09-18 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne