Repas Tartiflette – Téléthon Salle polyvalente Orliac-de-Bar, 4 décembre 2023, Orliac-de-Bar.

Orliac-de-Bar,Corrèze

Dès 07h30 : Petit déjeuner et casse-croûte – A 12h30 : Repas tartiflette (sur réservation avant le 7 décembre) 12 € le repas – Pain cuit au four à bois : 4 € sur réservation.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 14:00:00. .

Salle polyvalente

Orliac-de-Bar 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



From 07:30: Breakfast and snacks – At 12:30: Tartiflette meal (reservation required before December 7) 12 ? per meal – Bread baked in a wood-fired oven: 4 ? on reservation

A partir de las 07:30: desayuno y merienda – A las 12:30: comida Tartiflette (reserva obligatoria antes del 7 de diciembre) 12? por comida – Pan al horno de leña: 4? previa reserva

Ab 07:30 Uhr: Frühstück und Imbiss – Um 12:30 Uhr: Tartiflette-Mahlzeit (auf Reservierung vor dem 7. Dezember) 12 ? die Mahlzeit – Im Holzofen gebackenes Brot: 4 ? auf Reservierung

Mise à jour le 2023-12-01 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze